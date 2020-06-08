В русскоязычном сегменте Facebook, среди различных блогеров и даже некоторых журналистов стал массово распространятся текст "Если вдруг все чернокожее населении США покинет страну", в котором приводятся процентные значения, как это "может улучшить" благосостояние страны.

Об этом рассказывают #Буквы.

Появилось это сообщение на фоне массовых протестов в США после убийства чернокожего Джорджа Флойда.

В этом сообщении содержится якобы статистика, которая должна доказать, что жизнь без представителей определенной расы была бы гораздо лучше. Вот только никаких ссылок на официальные источники такой информации не приводится.

А первоисточником является сообщение русскоязычной женщины из Израиля.

Это сообщение массово распространили различные блогеры и русскоязычные пользователи Facebook.

Разберем некоторые показатели.

Чернокожее население и ВИЧ/СПИД

Все население США составляет 328,2 млн человек. По данным Управления здравоохранения среди меньшинств, чернокожее население (по состоянию на 2017 год) составляло 13% от всего населения США – это чуть более 42 млн человек. По данным на тот же 2017 год, у 44% чернокожих афроамериканцев был выявлен ВИЧ/СПИД. Это более 5,6% от всего населения США.

По данным на 2018 год, количество новых случаев увеличилось на 16 тыс.

Количество осужденных в США

По данным официального портала Prison Policy Initiative, по состоянию на январь 2020 года в тюрьмах содержится 0,7% от всего населения США. То есть – 698 заключенных на 100 000 населения. И это люди разных рас.

США известны тем, что здесь в тюрьму сажают больше людей, чем в любой другой стране.

Работающие афро-американцы

По данным Бюро переписи населения США, в 2020 году из-за эпидемии коронавируса количество работающих афро-американцев резко сократилось – с почти 60% до около 49%. Тем не менее это никак не 1,4% всего работающего населения США, а более 6%.

Нищета

Согласно данным Бюро переписи населения США, по состоянию на 2018 год, количество чернокожего населения, которое жило в нищете, составляло 20,8%. А не 54%, как указывается в фейковом сообщении.

Стоит отметить, что пользователь Игорь Поночевный, который родом из Санкт-Петербурга, а живет сейчас в США, создал свою версию – “Если вдруг все русскоязычное население, независимо от возраста и пола, покинет США”.