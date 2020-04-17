Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если количество заболевших в Украине достигнет 10% населения, медикам придется "выбирать, кто будет жить дальше".

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Президент отметил, что если в Украине заболеют от 2 до 10% населения “медики будут выбирать, кому жить дальше”, имея в виду, что количество мест в больницах ограничено.

Также Зеленский заявил, что к значительному росту случаев заболевания может привести то, что на Пасху многие пойдут в церковь.

“Люди, которые не самоизолируются и пойдут в церковь, они знаете, что делают? Скажу честно, они ставят перед выбором медиков, украинских медиков. То, что происходило неоднократно в Италии, и вы про это знаете, когда привозили людей, а медик стоял перед выборов, потому что из этих 10 людей он должен выбрать, кому жить, нет мест [в больницах]”, — сказал он.

"Люди, які підуть до церкви ставлять перед вибором медиків, які будуть обирати кому жити…" "Люди, які підуть до церкви, ставлять перед вибором медиків, які будуть обирати кому жити, якщо буде від 2% до 10% захворівших…" Gepostet von Букви am Freitag, 17. April 2020

По состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 501 новый случай.