По состоянию на 12 марта в Украине есть только один лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.

Тем не менее если вы недавно были заграницей, у вас плохое самочувствие, высокая температура, #Буквы собрали советы, как провериться на коронавирус и куда обращаться за помощью.

По данным Министерства здравоохранения, всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 47 сообщений о подозрении на COVID-19 (1 – подтвержден лабораторно, 45 – отрицательные, коронавируса нет, 1 – исследуется).

Симптомы коронавируса

COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную клиническую картину заболевания. То есть они оба вызывают респираторное заболевание.

Оба вируса передаются при тесном контакте, воздушно-капельным путем и при помощи фомитов – предметов, через которые может передаваться инфекция.

Симптомы коронавируса следующие:

Головная боль;

Чиханье;

Кашель – сухой, влажный;

Лихорадка;

Боль в мышцах;

Озноб;

Затрудненное дыхание, нехватка воздуха;

Высокая температура тела;

Почечная недостаточность – нарушение функции почек, которое на определённом этапе бессимптомное, а позднее проявляется уменьшением количества мочи, а по факту нарушением водно-электролитного баланса.

Реже может встречаться диарея, рвота, покраснение глаз.

По данным ВОЗ, болезнь легко переносит 80 % населения. 3,5 % людей умирает. Больше всего подвержены риску летального исхода люди старше 70 лет.

Основные меры предосторожности

Мойте руки. Руки следует мыть: после прихода с улицы домой или на работу; после туалета; перед тем, как сесть за стол; если руки грязные.

Проветривайте помещения. В непроветриваемом помещении увеличивается концентрация микроорганизмов в воздухе.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.

Не трогайте руками глаза, нос и рот. Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Трогая глаза, нос или роту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Ешьте хорошо приготовленную пищу. Мясо следует хорошо прожаривать, запекать. Не рекомендуется употребление сырого молока, ияц.

Всемирная организация здравоохранения призывает население выполнять рекомендации специалистов, центральных и местных органов общественного здравоохранения.

Если вы почувствовали себя плохо

В Минздраве рекомендуют в таком случае оставаться дома.

Нельзя самостоятельно идти в поликлинику или больницу. Воздерживаясь от контакта с окружающими, вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения COVID-19.

Необходимо вызвать на дом семейного врача или скорую помощь при плохом самочувствии. Семейный врач назначает дополнительное обследование и анализы.

Если у вас нет семейного врача, то следует обращаться на “горячую линию” НСЗУ, где посоветуют, что делать.

Звоните по телефону – 1677

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Тесты на коронавирус

В медучреждении сначала сделают диагностику исключения – проверят, не симптомы ли гриппа. Для этого возьмут мазок из носа.

Если грипп не подтвердится, то проверят на другие вирусы, например, аденовирусы, риновирусы и другие типы коронавирусов.

Стоит отметить, что Украина закупила немецкие тест-системы – их отправили в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов, Запорожье.

Вакцины от COVID-19 – нет.

Что делать, если у вас обнаружат коронавирус?

Окончательный анализ будут проводить уже в больнице.

Вас направят в больницу, которая готова принимать больных с COVID-19.

В Киеве для госпитализации таких больных подготовлены базы в семи больницах. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна – для беременных.

В случае осложнения эпидемической ситуации, столичные власти также определили дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.

Сейчас в Украине есть 12000 инфекционных коек; 2500 тысячи боксов; 400 отделений интенсивной терапии именно в инфекционных больницах, которые укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких и всем необходимым для пациентов в тяжелом состоянии.

Алгоритм лечения и госпитализации в регионах ничем не отличается от того, что есть в Киеве.

Ваши коллеги, родные и друзья, с которыми вы были в тесном контакте, могли заразиться.

Им предложат изоляцию на 14 дней.