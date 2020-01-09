Об этом сообщает “Радио Свобода”.
При этом Данилов уточнил, что попадание в самолет ракеты “Тор” российского производства является одной из версией.
“Это одна из версией, которые мы рассматриваем. Версий у нас семь – четыре в открытом доступе, три версии пока являются закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые необходимо в этом случае отработать”, – рассказал он.
По словам Данилова, эксперты, которые занимаются расследованием, являются лучшими украинскими специалистами. Именно эти профессионалы занимались делом самолета малайзийских авиалиний, который был сбит террористами на Донбассе в 2014 году.
“Но здесь пока нет гонки, СНБО – не пиар-агентство, мы работаем с доказательствами, мы работаем с информацией. Когда та или другая версия будет иметь больше или меньше подтверждений, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет”, – пояснил секретарь СНБО.
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