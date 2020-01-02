Граждане Украины с удовольствием смотрят украинские фильмы, несмотря на то, что они иногда уступают по некоторым параметрам западным лентам.

Об этом рассказала в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.

“Сейчас очень большой запрос на украинскую историю, на то, что происходит, на осознание себя. Люди смотрят украинские фильмы с достаточно большим удовольствием, несмотря на то, что по определенным параметрам они уступают западным. Но это наше, люди узнают свои темы, свои виды в сериалах, они этому радуются. Мы это видели на тестировании. Людям интересно. У них мало этой информации. Они с удовольствием будут ходить на это. Это есть смысл выстраивать, это есть смысл выписывать”, – подчеркнула она.

Ильченко добавила, что необходимо развивать украинский контент, который важен для формирования национальной идентичности украинцев.

“Кто-то подаст историю в таком виде, кто-то в другом. Но в результате, когда у вас есть достаточно большое количество контента, у вас вырисовывается какая-то общая линия… Украинский контент нужно развивать. Потому что если украинский контент не развивать, то в результате ничего не будет”, – отметила нейромаркетолог.