Об этом рассказала в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.
“Сейчас очень большой запрос на украинскую историю, на то, что происходит, на осознание себя. Люди смотрят украинские фильмы с достаточно большим удовольствием, несмотря на то, что по определенным параметрам они уступают западным. Но это наше, люди узнают свои темы, свои виды в сериалах, они этому радуются. Мы это видели на тестировании. Людям интересно. У них мало этой информации. Они с удовольствием будут ходить на это. Это есть смысл выстраивать, это есть смысл выписывать”, – подчеркнула она.
Ильченко добавила, что необходимо развивать украинский контент, который важен для формирования национальной идентичности украинцев.
“Кто-то подаст историю в таком виде, кто-то в другом. Но в результате, когда у вас есть достаточно большое количество контента, у вас вырисовывается какая-то общая линия… Украинский контент нужно развивать. Потому что если украинский контент не развивать, то в результате ничего не будет”, – отметила нейромаркетолог.
- Катерина Ильченко рассказала, что на сегодняшний день среди украинцев есть высокий запрос на определение национальной идентичности, которая всячески подавлялась со времен Российской империи.
- Историк, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отмечал, что то, что сегодня происходит между Россией и Украиной, – война за национальную идентичность граждан.