Об этом сообщает местная телерадиокорпорация ERR.ee.

В ходе проверки выяснилось, что некоторые рабочие 46 раз нарушили правила самоизоляции, но при этом продолжали работать.

Согласно предписаниям, украинцы должны покинуть Эстонию до полуночи 14 августа. Тем не менее их работодатели собираются обжаловать в суде выданные предписания.

Владельцы ферм считают, что нарушений не было, поскольку рабочие фактически не выполняли рабочие обязанности на полях, а просто приводили в порядок помещения для проживания. Фермеры уже обращались в прокуратуру с ходатайствами, но там их отклонили.