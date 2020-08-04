Об этом сообщает ERR.
Издание отмечает, что украинцы нарушили самоизоляцию в Эстонии 46 раз.
“Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует истребовать”, – заявил он.
С призывом наказать украинских граждан выступил и министр внутренних дел Март Хельме. В ходе проверки выяснилось, что часть украинцев, которые 21 июля прилетели специальным рейсом в Таллин для последующей работы, нарушила правила карантина. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек из них выходили на работу. Также трем прилетевшим в страну украинцам диагностировали коронавирус.
- Ранее сообщалось, что эстонское правительство продлило запрет на полеты из Украины до, как минимум, 28 июля. Запрет касается венгерской компании Wizz Air, которая собиралась осуществлять рейсы между Таллинном и городами Украины.