Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что украинские работники, которые нарушили правила самоизоляции, должны быть высланы из страны.

Об этом сообщает ERR.

Издание отмечает, что украинцы нарушили самоизоляцию в Эстонии 46 раз.

“Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует истребовать”, – заявил он.

С призывом наказать украинских граждан выступил и министр внутренних дел Март Хельме. В ходе проверки выяснилось, что часть украинцев, которые 21 июля прилетели специальным рейсом в Таллин для последующей работы, нарушила правила карантина. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек из них выходили на работу. Также трем прилетевшим в страну украинцам диагностировали коронавирус.