Об этом заявило Министерство иностранных дел Эстонии в Twitter.
“Будучи преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной”, — говорится в заявлении.
Украина уже отреагировала на это заявление эстонского МИД.
“Благодарны нашим эстонским партнерам за поддержку инициативы Крымской платформы”, — прокомментировали в МИД Украины.
- Как стало известно накануне, международный саммит Крымской платформы касательно деоккупации полуострова состоится в мае 2021 года в Киеве.
- В октябре президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Стамбуле. По итогам встречи они выступили с совместным заявлением. Согласно ему, Турецкая Республика подтвердила свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и поприветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украины.
- 23 сентября во время выступления в Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский пригласил лидеров стран-участниц ООН принять участие в создании международной платформы для обсуждения деоккупации Крыму.