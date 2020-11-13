Эстония хочет принять участие в инициированной Украиной Крымской платформе по деоккупации полуострова.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Эстонии в Twitter.

“Будучи преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной”, — говорится в заявлении.

Украина уже отреагировала на это заявление эстонского МИД.

“Благодарны нашим эстонским партнерам за поддержку инициативы Крымской платформы”, — прокомментировали в МИД Украины.