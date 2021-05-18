Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У понеділок, 17 травня, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розпочала свій візит до України. У вівторок вона разом віцепрем’єром Олексієм Резніковим відправилися на Луганщину.
Каллас, зокрема, відвідала місце, де торік сталися масштабні лісові пожежі. Разом вони висадили там перші дерева — ялівці. Прем’єр-міністерка оголосила про наміри Естонії допомогти Луганській області у реновації лісів після пожеж.
“Зокрема, мова йде про фінансування на придбання близько 70 тисяч саджанців”, — інформує Мінреінтеграції.
Про терміни виділення відповідного фінансування, а також деталі щодо того, які саме це будуть дерева, поки не повідомляють.
- Як відомо, на початку липня на Луганщині кілька днів вирували масштабні лісові пожежі. Зокрема, горіла територія садівничого товариства №5 “Озеро Вовче” в Новоайдарському районі. Внаслідок пожеж загинули троє осіб, було знищено житлові будинки, господарчі споруди тощо.
- Лісові пожежі після цього охопили регіон двічі — вересні та жовтні.
- В лютому поточного року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом посадовцям ДСНС, які, за версією слідства, складали акти про гасіння пожеж на Луганщині без реальної ліквідації вогню.