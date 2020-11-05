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Украинские корни

Спартц – этническая украинка, ей 48 лет. Она родилась в городе Носовка Черниговской области в семье инженеров, но в 2000 году вышла замуж за американца Джейсона Спартца и переехала в США.

В бизнес-школе Университета Индианы она получила диплом магистра по бухгалтерии, а потом там же и осталась преподавать.

Также она имела бизнес в области финансовых консультаций, фермерском хозяйстве и недвижимости, работала в государственных учреждениях.

В 2017 году ее избрали в сенат штата Индиана.

Издание “Голос Украины” сообщало, что Спартц ежегодно приезжает в Носовку, чтобы навестить дедушку и бабушку.

“Стоп социализм”

Спартц, в частности, известная своей предвыборной кампанией, которая прошла под лозунгом “Стоп социализм”.

Она неоднократно вспоминала рассказ дедушки о том, как советская власть отобрала у их семьи хозяйство во время коллективизации и о Голодоморе в 1930-х годах.

Один из предвыборных роликов Спартц так и называется – “Стоп социализм”. Он сопровождается словами за кадром: “Рожденная в Советском Союзе, Виктория Спартц знает горе социализма”.

На сайте политика сообщается, что этот опыт сформировал консервативную политическую философию Спартц: по ее мнению, ограниченная власть всегда лучше, а решение в области финансов и здравоохранения должны принимать люди на свободном рынке, а не бюрократы или лоббисты.