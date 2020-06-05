Украинский бренд ETNODIM заявил об убытках после публикации на странице магазина в Facebook фотографии президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в вышиванках.

Об этом сообщил менеджер ETNODIM Иван Корнийчук в комментарии The Page.

ETNODIM разместил снимок с Владимиром и Еленой Зеленскими 21 мая – в День вышиванки, отметив, что на президенте и первой леди продукция их магазина.

За несколько часов публикации бренда собрала около 1,5 тысяч комментариев и 1,5 сотни репостов. Большая часть комментариев — негативные. Пользователи выразили недовольство по поводу того, что Елена Зеленская на фото одета не в вышиванку, а в “разукрашку”. Также несколько десятков пользователей заявили, что после этой публикации планируют больше не покупать продукцию ETNODIM.

Представители бренда в ответ на критику заявили, что обычно “обходят политику”, а также, что теперь сомневаются в том, хорошо ли это, что Зеленский выбрали именно их продукцию.

“Мы создаем вышиванки и популяризируем их в мире уже более 10 лет. Политику всегда обходим, ведь имеем дело, которому посвящаем себя полностью. Нам показалось хорошим показателем того, что президент и первая леди выбрали именно наши вышиванки. Но, судя по реакции, теперь не понимаем, это хорошо или плохо”, — прокомментировали представители ETNODIM.

В связи с этой ситуацией Корнийчук рассказал, что магазин понес убытки. “Но каких именно, мы еще не знаем”, – уточнил менеджер.