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Евакуація 127 українців із Сектору Газа відбудеться протягом 48 годин, – Кулеба

В секторі Газа перебуває орієнтовно 1600 громадян України. 127 осіб виявили бажання залишити зону бойових дій.

Среда, 19 мая 2021, 14:06

Про це під час засідання уряду заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, МЗС планує евакуацію українців та опрацьовує безпечні маршрути. Евакуація відбудеться протягом 48 годин за умови відсутності форс-мажорних обставин та ескалації бойових дій.

“Ми вже домовилися з владою Ізраїлю та Палестинської Автономії про зелений коридор для евакуації. Вже відпрацювали організаційні питання з владою Єгипту. І наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації у найкоротші строки шляхом вивезення наших громадян із Сектору Газа на територію Єгипту та організації відповідного авіарейсу коштом резервного фонду бюджету України”, – заявив Кулеба.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією та палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9–10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ і шумові гранати. Внаслідок цього постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання щодо ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, між ізраїльськими та палестинськими військовими сталася стрілянина після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їхнього перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляють про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектору Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.

Теги: українці, Дмитрий Кулеба, українці, Сектор Газа

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