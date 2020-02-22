Эвакуированные украинцы будут сдавать анализы на коронавирус каждые три дня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы, эвакуированные из Китая, а также персонал, который обслуживал обсервацию в Новых Санжарах будут каждые три дня сдавать анализы на коронавирус.

Об этом он сказал сегодня во время брифинга, сообщает корреспондент #Букв.

“21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наши две ведущие институции начали производить собственные украинские тесты. Они на сегодняшний день готовы. Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз в три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования”, – сказал Данилов.

По его словам, информация о результатах исследований будет обнародоваться по мере их проведения. Секретарь СНБО также отметил, что первую партию образцов уже собрали и в ближайший час отправят в Киев.

Данилов добавил, что подавляющее большинство больных излечиваются там, где они были зарегистрированы. В Украине на сегодняшний день нет ни одного случая заболевания коронавирусом.

“От этого коронавируса в мире нет такого количества летальных случаев, как в Украине от гриппа. На сегодняшний день с начала года от гриппа умерло 12 человек”, – отметил он.

Секретарь СНБО также рассказал, что рассматривали несколько мест, где должны были проходить обсервацию эвакуированные.

“В конце концов, определили Новые Санжары для этого. Все, что происходит в медицинском центре “Новые Санжары” происходит под полным контролем и все, что происходит в поселке не несет опасности для местных жителей и любого другого”, – пояснил он.

Кроме того, Данилов объяснил, что приехал в Новых Санжар по просьбе Президента Владимира Зеленского.

“Президент попросил меня разобраться с ситуацией, определить какая нужна помощь и чего пока не хватает в обсервации”, – добавил он.