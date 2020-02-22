Эвакуированные украинцы будут сдавать анализы на коронавирус каждые три дня

15:33 В РФ из-за коронавируса в поезде госпитализировали пятерых украинцев
15:00 В Новые Санжары приедет доктор Комаровский: будет рассказывать о коронавирусе
14:55 Трамп недоволен, что зараженных коронавирусом американцев эвакуировали в США
14:16 Трамп считает ложью информацию о попытках России помочь ему с переизбранием
13:49 Новый глава Нацразведки США начал кадровые чистки
13:14 Летучих мышей считают естественными переносчиками коронавируса
12:53 Японские ученые доставят на Землю образцы грунта со спутников Марса
12:28 Для эвакуированных в «Новых Санжарах» устанавливают бесплатный 4G-Интернет
12:03 Официально: в мае выйдет спецвыпуск сериала «Друзья»
11:46 В Ливии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:10 В «Новые Санжары» прибыли эпидемиологи
10:42 Синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных
10:02 Боевики в ООС ранили украинского военного
09:49 Зеленский отправил секретаря СНБО в Новые Санжары
09:12 В США готовятся к возможной пандемии из-за коронавируса
08:53 В Ухане женщина без симптомов коронавируса заразила пятерых родственников
03:33 Лидер Rammstein снял порно-клип на новую песню: актрис-россиянок затравили в Сети 
01:49 Экс-футболист Шовковский без суда выиграл в споре с «Киевгазом» из-за платежки на 700 гривен
00:53 РФ вмешивается в американские выборы, чтобы помочь Сандерсу — NYT
00:28 ФК «Шахтер» готов отправить в Ухань самолет для эвакуации оставшейся из-за собаки украинки

21 февраля

23:44 Более 50% украинцев боятся коронавируса, но лечат грипп дома — опрос
22:57 Трамп отрицает, что РФ вмешивается в выборы в США для его переизбрания
22:40 Рада предложила посмертно присвоить Кузьме Скрябину звание народного артиста
22:14 Столкновения в Новых Санжарах: подозрения объявят еще шести протестующим 
22:00 Рада просит Зеленского ввести мораторий на кодирование спутниковых каналов
21:45 Аваков заявил, что «кто-то пытался греться» на протестах в Новых Санжарах
21:18 Путин о сериале «Слуга народа»: «Не смотрел, Голобородько не знаю»
21:05 У помещенных на обсервацию в «Новых Санжарах» нет признаков болезни — Зеленский
21:00 В Украине популярны партии, борющиеся за повышение благосостояния и независимость
20:30 По столкновениям в Новых Санжарах открыто 5 уголовных дел
20:27 Гончарук: Кабмин в ближайшие недели обновит макропрогноз

Эвакуированные украинцы будут сдавать анализы на коронавирус каждые три дня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы, эвакуированные из Китая, а также персонал, который обслуживал обсервацию в Новых Санжарах будут каждые три дня сдавать анализы на коронавирус.

Суббота, 22 февраля 2020, 14:31

Об этом он сказал сегодня во время брифинга, сообщает корреспондент #Букв.

“21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наши две ведущие институции начали производить собственные украинские тесты. Они на сегодняшний день готовы. Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз в три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования”, – сказал Данилов.

По его словам, информация о результатах исследований будет обнародоваться по мере их проведения. Секретарь СНБО также отметил, что первую партию образцов уже собрали и в ближайший час отправят в Киев.

Данилов добавил, что подавляющее большинство больных излечиваются там, где они были зарегистрированы. В Украине на сегодняшний день нет ни одного случая заболевания коронавирусом.

“От этого коронавируса в мире нет такого количества летальных случаев, как в Украине от гриппа. На сегодняшний день с начала года от гриппа умерло 12 человек”, – отметил он.

Секретарь СНБО также рассказал, что рассматривали несколько мест, где должны были проходить обсервацию эвакуированные.

“В конце концов, определили Новые Санжары для этого. Все, что происходит в медицинском центре “Новые Санжары” происходит под полным контролем и все, что происходит в поселке не несет опасности для местных жителей и любого другого”, – пояснил он.

Кроме того, Данилов объяснил, что приехал в Новых Санжар по просьбе Президента Владимира Зеленского.

“Президент попросил меня разобраться с ситуацией, определить какая нужна помощь и чего пока не хватает в обсервации”, – добавил он.

  • Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
  • В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.
Теги: Китай, коронавирус, Ухань, анализ

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!