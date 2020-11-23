Креативная экономика способна противостоять проблемам занятости, вырастить стоимость украинского экспорта и генерировать ВВП, но нуждается в поддержке или не более другие отрасли - такие выводы IV Международного Форума "Креативная Украины", который на днях завершился в столице.

Более 50 спикеров из 10 стран и 15 разноплановых модулей с профессиональными обсуждениями – нынешняя программа Форума впервые реализовывалась с сочетанием онлайн и офлайн форматов, что позволило привлечь немало международных экспертов. Спикеры и участники сосредоточились на рассмотрении оптимальных путей поддержки и развития креативной экономики государства во время коронакризы, ведь большинство представителей креативных индустрий принадлежат к малым и микропредпринимателей.

Президент Украины Владимир Зеленский, открывая Форум, отметил: “Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины, для этого у нас есть талантливые люди, уникальный культурный ресурс, у нас есть наследие. Сейчас креативные индустрии напоминают феникса, что восстает из пепла, возникает обновленным , молодым, сильным, адаптированным к новой жизни, к новой реальности. а государство сделает все, чтобы эта реальность для креативных индустрий была комфортной, а условия максимально благоприятными”.

Согласно исследованию МВФ и Глобальной базы данных ЮНКТАД с креативной экономики, озвученным в ходе форума, каждый десятый из субъектов хозяйствования и почти 4% из общего числа занятых работников работали в том или ином секторе креативных индустрий, поэтому считать индустрии “недогравцямы” в экономической жизни страны нет поводов. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что одна из главных задач – признание веса креативных предпринимателей и инвестиции в креативные индустрии.

“К чему привел карантин, если мы говорим о креативной экономике? Потери – 3 млрд долларов, это 2% ВВП, и еще 300 000 рабочих мест. Если мы будем продолжать таким же образом, нас ждет печальная перспектива “, – добавил он.

Поэтому, по словам министра, очень важно сейчас сплотиться вокруг создания и развития экосистемы креативного предпринимательства.

Также в рамках форума выступили с лекциями профессор культурной экономики в Миланском университете IULM и старший исследователь в metaLAB Гарвард Пьер Луиджи Сакко и преподаватель Стэнфордской высшей школы бизнеса Билл Гутентаг, которые в кризисном периоде видят инструмент, способный помочь предпринимателям и приближать новые технологии при наличии необходимой поддержки отраслей.

“Следствием пандемии стало значительное ускорение цифровых инноваций в культурном и креативном секторе. Технологии, которые готовились на следующую волну технологического развития – такие как искусственный интеллект или дополненная реальность – теперь становятся частью срочной политики развития новых платформ для кинотеатров, музеев и тому подобное.

Важно определить роль малого бизнеса. Кремниевая долина начиналась с маленьких стартапов, которые создали современную цифровую экономику. Я думаю, что есть потенциал создания цифровой креативной экономики. Пандемия ускоряет переход от бизнес-моделей прошлого века до современных диджитал-форматов”, – делился советами Пьер Луиджи Сакко.

В течение двух дней все желающие могли участвовать в просмотра модулей онлайн.Нарази записи трансляций доступны по тем же ссылкам: В первый день форума состоялись модульные дискуссии о важности инвестиций в культуру (при участии украинских и европейских чиновников) и о способности креативных индустрий в новой реальности ( при участии профессора Стэнфордского университета Фрэнсиса Фукуямы и украинских ученых-философов), а также пять секторальных модулей – кино, моду, Союза креативной индустрии SPOM, «Дом Европы» (Часть 1) та «Украинский культурний фонд» (Часть 1)).

Во второй день состоялись три модульные дискуссии, посвященные “Большой реставрации”, развития медиасферы и созданию социально значимого контента, серия секторальных модулей с участием представителей государственных учреждений, деятелей креативных индустрий, учредителей и руководителей ведущих украинских бизнесов, работающих в креативном секторе экономики ( Книжная экосистема во времена перемен: исследования и решения, “Концертная индустрия”, “Интеллектуальная собственность и креативные индустрии”, “Дом Европы” (Часть 2) и «Украинский культурный фонд» (Часть 2).

Справка: Креативные индустрии – виды экономической деятельности, целью которых является создание добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и / или креативное выражение, а их продукты и услуги являются результатом индивидуального творчества. (ЗУ “О культуре”). К креативных индустрий относятся: дизайн, мода, новые медиа и ИТ, визуальные, аудиовизуальные и аудиальные, сценические искусства, издательство книг и печатной прессы, народные художественные промыслы, деятельность музеев и библиотек, архитектура, урбанистика, реклама, маркетинг, PR и другие.