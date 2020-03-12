Чемпионат Европы по футболу, который должен пройти летом 2020-го года, могут перенести на 2021-й год из-за китайского атипичного коронавируса.

Об этом сообщает французское издание Lequipe.

Уточняется, что 17 марта в УЕФА будет проведена видеоконференция, на которой представители всех 55-ти футбольных ассоциаций Европы решат вопрос переноса Евро-2020 на 2021-й год.

Таким образом в УЕФА намерены отреагировать на пандемию китайского атипичного коронавируса.

Помимо того, речь на видеоконференции пойдет также об отмене всех европейских и национальных соревнований. УЕФА планирует отменить текущую Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Сообщается, что идея футбольных функционеров заключается в том, чтобы дать европейским ассоциациям время для доигровки еврокубков после завершения пандемии, после чего времени для проведения Евро-2020 уже не останется.

Также под вопросом и проведение матчей плей-офф Лиги наций, которые должны были состояться в конце марта и определить последних четырех участников чемпионата Европы.