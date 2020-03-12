Об этом сообщает французское издание Lequipe.
Уточняется, что 17 марта в УЕФА будет проведена видеоконференция, на которой представители всех 55-ти футбольных ассоциаций Европы решат вопрос переноса Евро-2020 на 2021-й год.
Таким образом в УЕФА намерены отреагировать на пандемию китайского атипичного коронавируса.
Помимо того, речь на видеоконференции пойдет также об отмене всех европейских и национальных соревнований. УЕФА планирует отменить текущую Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Сообщается, что идея футбольных функционеров заключается в том, чтобы дать европейским ассоциациям время для доигровки еврокубков после завершения пандемии, после чего времени для проведения Евро-2020 уже не останется.
Также под вопросом и проведение матчей плей-офф Лиги наций, которые должны были состояться в конце марта и определить последних четырех участников чемпионата Европы.
- Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.