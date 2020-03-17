Чемпионат Европы по футболу переносится с 2020-го на 2021-й год из-за пандемии китайского атипичного коронавируса.

Об этом сообщается в Twitter Федерации футбола Норвегии.

Уточняется, что сегодня в УЕФА проводится видеконференция с участием представителей 55 членов ассоциации, на которой и было принято соответствующее решение.

Евро-2020 должно было пройти с 12-го июня по 12-е июля 2020-го года в 12 разных городах Европы.

При этом предполагается, что в следующем, 2021-м году, чемпионат Европы по футболу должен пройти с 11-го июня по 11-е июля.

В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.