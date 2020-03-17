Об этом сообщается в Twitter Федерации футбола Норвегии.
Уточняется, что сегодня в УЕФА проводится видеконференция с участием представителей 55 членов ассоциации, на которой и было принято соответствующее решение.
Евро-2020 должно было пройти с 12-го июня по 12-е июля 2020-го года в 12 разных городах Европы.
При этом предполагается, что в следующем, 2021-м году, чемпионат Европы по футболу должен пройти с 11-го июня по 11-е июля.
В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- Накануне стало известно, что в Киеве лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19.
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Так, закрываются все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков.