Еврокомиссия получит данные пользователей с их геопозицией от восьми операторов мобильной связи, чтобы отслеживать их перемещение в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В ЕК обещают, что данные будут анонимными, а удалят их, как только окончится пандемия. Данные согласились предоставить операторы Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia и A1 Telekom Austria.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьоери Бретон заверил, что план ЕС не имеет цели контролировать людей.

В частности, отслеживают передвижение граждан через привязку к геопозиции власти некоторые стран от Сингапура до Тайваня, а также Израиля.

Европейский супервизор защиты данных (EDPS) заявил, что такое решение не нарушает правила конфиденциальности, пока существуют гарантии.

“Комиссия должна четко определить набор данных, которые она хочет получить, и обеспечить прозрачность для общественности, чтобы избежать любых возможных недоразумений”, – отметили в ведомстве