Об этом сообщает Reuters.
В ЕК обещают, что данные будут анонимными, а удалят их, как только окончится пандемия. Данные согласились предоставить операторы Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia и A1 Telekom Austria.
Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьоери Бретон заверил, что план ЕС не имеет цели контролировать людей.
В частности, отслеживают передвижение граждан через привязку к геопозиции власти некоторые стран от Сингапура до Тайваня, а также Израиля.
Европейский супервизор защиты данных (EDPS) заявил, что такое решение не нарушает правила конфиденциальности, пока существуют гарантии.
“Комиссия должна четко определить набор данных, которые она хочет получить, и обеспечить прозрачность для общественности, чтобы избежать любых возможных недоразумений”, – отметили в ведомстве
- Нацполиция Украины имеет возможность для отслеживания передвижения украинцев через операторов мобильной связи, но не будет делать этого в условиях чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.