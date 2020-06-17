Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Расследования касаются возможного нарушения компанией правил конкуренции Евросоюза.

В рамках одного из расследований предстоит выяснить, нарушает ли Apple правила конкуренции ЕС при использовании системы Apple Pay.

Apple Pay – это запатентованная система Apple для мобильных платежей на iPhone и iPad, что используется для осуществления платежей в торговых приложениях и на сайтах, а также в магазинах.

Расследование касается мер по интеграции Apple Pay в торговые приложения и сайты на iPhone и iPad; ограничений на доступ к функции Near Field Communication (NFC) для платежей в магазинах; и вероятных отказов в доступе к Apple Pay.

У Еврокомиссии возникли опасения, что “условия интеграции сервиса Apple Pay в приложения для оплаты товаров и услуг могут нарушать конкуренцию и ограничивать покупательский выбор, а также инновации”.

Кроме того, речь идет о том, что использовать для бесконтактных платежей модуль NFC (“ближней бесконтактной связи”) на смартфонах iPhone может только Apple Pay. В ходе расследования изучат вопрос и о возможном ограничении доступа к Apple Pay для разработанных компаниями-конкурентами приложений.

“Похоже, что Apple ставит условия того, каким образом Apple Pay должен использоваться в мобильных приложениях продавцов, а также на их веб-сайтах. Кроме того, компания резервирует за Apple Pay выполнение функции NFC на iPhone. Очень важно, чтобы действия Apple не лишали клиентов преимуществ, которые несет в себе использование новых платежных технологий”, – подчеркнула исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Второе расследование касается возможного нарушения Apple правил конкуренции Евросоюза в части использования разработчиками магазина приложений App Store.

В частности, будут проверены жалобы на то, что компания ограничивает возможность продвижения в App Store конкурирующих сервисов. Вопросы возникли к правилам, запрещающим разработчикам приложений информировать пользователей iPhone и iPad о более дешевых альтернативах, доступных в других местах.

Расследование было начато Еврокомиссией в ответ на жалобы, поступившие от музыкального стримингового сервиса Spotify, а также сервиса электронных и аудиокниг.

“Apple устанавливает правила распространения приложений для пользователей iPhone и iPad. И, похоже, Apple взяла на себя роль “контроллера”, если говорить о распространении приложений и контента среди пользователей популярных устройств Apple. Мы должны обеспечить, чтобы правила Apple не искажали конкуренцию на рынках, где она конкурирует с другими разработчиками приложений. Поэтому я решила внимательно изучить правила Apple на соответствие конкуренции в ЕС”, – отметила Вестагер, отвечающая за политику ЕС в области конкуренции.