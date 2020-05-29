Об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.

Уточняется, что в общей сложности вместе с этим траншем Европейский Союз предоставил Украине кредитов размером на 3,8 млрд евро, что является наибольшей помощью которую ЕС когда-либо выделял государству-партнеру.

По словам вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, Украина является приоритетом европейской повестки дня.

“В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украина завершила необходимые контрольные показатели реформ, и мы готовим выплату 500 млн евро. В рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере 1,2 млрд евро”, – сказал он.

При этом еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подчеркнул, что данный транш является последним в рамках программы, дальнейшая поддержка Украины будет осуществляться в рамках пакета мер по борьбе с эпидемией коронавируса.