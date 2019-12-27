Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.
“Рад отправить письмо, которое подтверждает, что недавно созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен и настроен на работу соответственно законодательству ЕС. Это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было договорено на трехсторонних переговорах”, – написал он.
Как стало известно, Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.
- Также сообщалось, что Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа.
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал подробности договора по газу между Украиной и Россией.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.