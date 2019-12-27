Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

“Рад отправить письмо, которое подтверждает, что недавно созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен и настроен на работу соответственно законодательству ЕС. Это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было договорено на трехсторонних переговорах”, – написал он.

Как стало известно, Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.