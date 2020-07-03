Об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.
Уточняется, что разрешение предоставили по ускоренной процедуре после рекомендаций Европейского агентства по лекарственным средствам с дальнейшим одобрением странами-участницами Европейского Союза.
При этом сообщается, что эффективность ремдесивира оценили в короткие сроки с помощью процедуры скользящей проверки, использующейся при чрезвычайных ситуациях.
“Разрешение на продажу первого лекарства для лечения COVID-19 является важным шагом в борьбе с коронавирусом… Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить эффективное лечение и разработку вакцины”, – рассказала комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.
Отмечается, что препарат ремдесивир ранее использовали при лечении вирусов Эбола, Джунина, Марбург и Ласса.
- В Украине по состоянию на 3 июля подтверждено 46 763 случая COVID-19, за сутки обнаружили 876 новых случаев.