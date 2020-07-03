Европейская комиссия выдала разрешение на продажу медицинского препарата ремдесивир для лечения коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.

Уточняется, что разрешение предоставили по ускоренной процедуре после рекомендаций Европейского агентства по лекарственным средствам с дальнейшим одобрением странами-участницами Европейского Союза.

При этом сообщается, что эффективность ремдесивира оценили в короткие сроки с помощью процедуры скользящей проверки, использующейся при чрезвычайных ситуациях.

“Разрешение на продажу первого лекарства для лечения COVID-19 является важным шагом в борьбе с коронавирусом… Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить эффективное лечение и разработку вакцины”, – рассказала комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Отмечается, что препарат ремдесивир ранее использовали при лечении вирусов Эбола, Джунина, Марбург и Ласса.