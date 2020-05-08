Европейская комиссия рекомендует странам-членам Европейского Союза продлить ограничения на внешних границах до 15 июня.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Европейской комиссии.

В Европейской комиссии считают, что несмотря на определенные ослабления карантинных ограничений в отдельных странах Европейского Союза, ситуация с коронавирусом в Европе пока остается нестабильной.

“Отмена ограничений на поездки должна осуществляться поэтапно. Внутренний пограничный контроль необходимо будет постепенно и скоординировано снять, прежде чем ограничения на внешних границах можно будет ослабить на втором этапе”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что рекомендации касаются как стран-членов Шенгенского договора, так и других стран-членов Европейского Союза.

Напомним, что Латвия, Литва и Эстония с 15 мая откроют свои границы для граждан.