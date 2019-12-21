Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Эту сумму направят на помощь уязвимым слоям населения на территории Донбасса.
В ведомстве отметили, что у украинцев на территории Востока страны за пять лет непрерывного конфликта исчерпались способности заботиться о своих основных потребностях.
“ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны линии соприкосновения. Это финансирование поможет им противостоять суровым зимним условиям”, – заявил комиссар по антикризисному управлению Еврокомиссии Янез Ленарчич.
Деньги планируют направить на возобновление отопления, водопровод и ремонт больниц.
На эти средства также закупят медицинское оборудование и лекарства.
- 17 октября Российская Федерация в нарушение международных норм и украинского законодательства перекинула на оккупированные территории Донбасса очередной “гуманитарный конвой”.