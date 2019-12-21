Гуманитарное финансирование Украины Евросоюзом в 2019 году увеличили на 8 миллионов евро, вследствие чего общая сумма составила 23 миллиона евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Эту сумму направят на помощь уязвимым слоям населения на территории Донбасса.

В ведомстве отметили, что у украинцев на территории Востока страны за пять лет непрерывного конфликта исчерпались способности заботиться о своих основных потребностях.

“ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны линии соприкосновения. Это финансирование поможет им противостоять суровым зимним условиям”, – заявил комиссар по антикризисному управлению Еврокомиссии Янез Ленарчич.

Деньги планируют направить на возобновление отопления, водопровод и ремонт больниц.

На эти средства также закупят медицинское оборудование и лекарства.