Правительства по всей Европе стали готовиться к ослаблению жестких мер, введенных на большей части континента для сдерживания пандемии коронавируса.

Об этом пишет газета The Financial Times.

Франция, Испания, Бельгия и Финляндия входят в число многих стран, которые создали комитеты экспертов для изучения постепенного ослабления карантина, когда жители должны были сидеть дома. При этом правительства хотят, чтобы ослабление не привело ко второй волне, которая может просто сокрушить службы здравоохранения.

Педро Санчес, испанский премьер-министр, в субботу продлил карантин в своей страны еще на две недели до 26 апреля, но подчеркнул, что запрет на производство и строительство будет отменен после Пасхи.

“Когда у нас будет кривая графика [инфекции] под контролем, мы перейдем к реконструкции нашей экономики. Специальная команда эпидемиологов уже две недели работает над планом возобновления экономической и социальной активности”, – добавил Санчес.

Анджело Боррелли, глава итальянского Агентства гражданской защиты, отвечающего за координацию национальных мер в ответ на вспышку, предположил, что “второй этап” карантина может начаться в следующем месяце.

“Я не хочу называть даты, но в период с настоящего момента до 16 мая у нас могут появиться позитивные данные, свидетельствующие о том, что мы можем возобновить экономическую деятельность, а затем начать второй этап карантина”, – сказал он.

Дания, которая была одной из первых стран в Европе, которая прекратила деятельность и закрыла свои границы, на прошлой неделе стала первой, кто ввел график ослабления карантина.

“Если мы, датчане, в течение следующих двух недель – после Пасхи – продолжим соблюдать дистанцию, и если цифры останутся стабильными и разумными, тогда правительство снова начнет постепенное, спокойное и контролируемое ослабление для нашего общества”, – 30 марта заявил премьер-министр Метте Фредериксен.

Германия, где ежедневный показатель подтвержденных случаев и смертей от коронавируса в последние дни вырос, также начала готовить то, что один чиновник назвал “поэтапным отказом”, который был бы “приемлемым с точки зрения политики здравоохранения”

“Важный посыл сейчас таков: мы не находимся в фазе пандемии, где можем сказать людям, что ограничительные меры теперь можно ослабить”, – заявил Штеффен Зайберт, пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель.

Однако некоторые эксперты считают, что для правительств является большой ошибкой не привлекать общественность к дебатам по поводу ослабления ограничений.

“Совершенно очевидно, сейчас рано говорить о том, когда можно будет снять ограничения, но мы можем обсуждать то, как это сделать… Общественность заслуживает этого. Люди переносят много трудностей. Они должны доверять тому, что делают политические лидеры”, – сказала Кристиан Вупен, профессор Центра этики, прав, экономики и социальных наук здравоохранения Университета Кельна и советник правительства Северного Рейна-Вестфалии, самого густонаселенного региона Германии.

Профессор Вупен – один из десятка ученых – эпидемиологов, врачей, юристов и экономистов, – который опубликовал в пятницу доклад для мюнхенского института экономики Ifo. Отчет представляет собой попытку сформулировать то, что профессор Вупен называет “стратегией ослабления, а не стратегией выхода из карантина”, поскольку вряд ли удастся вернуться к нормальной жизни до того, как будет найдена надежная вакцина против COVID-19.

Отдельное исследование Ifo предсказало, что экономика Германии может сократиться до 20 % в этом году, если жесткий карантин продлится еще три месяца, но потом последует постепенное восстановление.

В отчете Ifo утверждается, что стратегия “скорректирована с учетом риска”, при котором некоторые возрастные группы, регионы и социальные функции могут возобновить деятельность раньше других. Школы могут начинать проводить уроки, учитывая меньший риск для детей, но пожилые люди и группы с высоким риском могут продолжать оставаться дома в течение нескольких месяцев. Могут начать работу фабрики с высокой степенью автоматизации.

Эти изменения потребуют огромных изменений в организации. Дания и Бельгия, например, рассматривают возможность разделения классов и школьной недели на две части, чтобы соблюдать социальное дистанцирование.

Любое ослабление ограничений должно сопровождаться усилением тестирования на вирус, сказал Мартин Лозе, профессор фармакологии в Вюрцбургском университете и один из авторов доклада Ifo.

По его словам, даже обширное тестирование в Германии – на прошлой неделе проводилось 50 000 тестирований в день – недостаточно.

Франция сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы обязать людей во всех общественных местах носить маски.

Профессор Лозе признал, что дифференцированное ослабление карантина неизбежно будет непонятно для общественности.