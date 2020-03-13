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Европа стала центром пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения объявили, что эпицентром пандемии коронавируса стала Европа.

Пятница, 13 марта 2020, 21:01

Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

“Европа сейчас стала эпицентром пандемии Cоvid-19. Здесь все больше зарегистрированных случаев вируса и случаев смерти, чем в остальном мире вместе взятом, кроме Китая”, – говорится в сообщении.

При этом генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреисус рассказал, что в Европе каждый день наблюдается все большее количество случаев.

Уточняется, что в данный момент в мире заразились китайским коронавирусом около 135 000 людей. Из них 62 000 уже выздоровели.

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
  • В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
  • С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.
Теги: , коронавирус, , карантин

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