Европа стала центром пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения объявили, что эпицентром пандемии коронавируса стала Европа.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

“Европа сейчас стала эпицентром пандемии Cоvid-19. Здесь все больше зарегистрированных случаев вируса и случаев смерти, чем в остальном мире вместе взятом, кроме Китая”, – говорится в сообщении.

При этом генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреисус рассказал, что в Европе каждый день наблюдается все большее количество случаев.

Уточняется, что в данный момент в мире заразились китайским коронавирусом около 135 000 людей. Из них 62 000 уже выздоровели.