Европа стала центром пандемии коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.
“Европа сейчас стала эпицентром пандемии Cоvid-19. Здесь все больше зарегистрированных случаев вируса и случаев смерти, чем в остальном мире вместе взятом, кроме Китая”, – говорится в сообщении.
При этом генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреисус рассказал, что в Европе каждый день наблюдается все большее количество случаев.
Уточняется, что в данный момент в мире заразились китайским коронавирусом около 135 000 людей. Из них 62 000 уже выздоровели.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.