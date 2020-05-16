Европейский парламент проголосовал за выделение Украине 1,2 млрд евро займа на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Европарламента.

За такое решение в пятницу проголосовали 547 евродепутатов, 93 высказались против, еще 47 воздержались.

В общей сложности планируется выделить 3 млрд евро для поддержки десяти стран. Украина должна получить наибольшую сумму.

Так, денежные средства получат: Республика Албания (180 млн евро), Босния и Герцеговина (250 млн евро), Грузия (150 млн евро), Иордания (200 млн евро), частично признанное Косово (100 млн евро), Республика Молдова (100 млн евро), Черногория (60 млн евро), Республика Северная Македония (160 млн евро), Республика Тунис (600 млн евро) и Украина (1,2 млрд евро).

В сообщении подчеркивается, что деньги будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов “на очень выгодных условиях”. Средства будут выплачиваться двумя частями (первый транш ориентировочно осенью 2020 года, а второй – в начале 2021 года).

Максимальный средний срок погашения займов составляет 15 лет.

“Цель финансирования – позволить этим странам смягчить негативные социально-экономические последствия кризиса, сохранив при этом финансовую стабильность”, – сказано в сообщении.

Решение еще должен утвердить Совет ЕС.