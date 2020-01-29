Европарламент ратифицировал Brexit-соглашение

Депутаты Европарламента ратифицировали соглашение между Евросоюзом и Великобританией о выходе страны из блока.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Ранее документ уже был одобрен профильным комитетом Европарламента. Для утверждения сделки необходимо было простое большинство голосов евродепутатов.

В среду, 29 января, депутаты Европарламента провели двухчасовые дебаты касательно Brexit-соглашения, по результатам которых было проведено голосование. “За” проголосовали 621 из 683 депутатов, 49 высказались против, еще 13 воздержались.

Далее Совет ЕС завершит процесс ратификации, проголосовав квалифицированным большинством голосов. Это голосование состоится 30 января.

Таким образом будет завершено 47-летнее членство Великобритании в Европейском союзе. 73 британских депутата Европарламента покинут свои посты 31 января. До конца года Великобритания будет оставаться в рамках экономических соглашений ЕС, но не будет иметь права голоса в политических вопросах блока.