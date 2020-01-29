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Европарламент ратифицировал Brexit-соглашение

Депутаты Европарламента ратифицировали соглашение между Евросоюзом и Великобританией о выходе страны из блока.

Среда, 29 января 2020, 20:43

Фото: AP News

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Ранее документ уже был одобрен профильным комитетом Европарламента. Для утверждения сделки необходимо было простое большинство голосов евродепутатов.

В среду, 29 января, депутаты Европарламента провели двухчасовые дебаты касательно Brexit-соглашения, по результатам которых было проведено голосование. “За” проголосовали 621 из 683 депутатов, 49 высказались против, еще 13 воздержались.

Фото: AP News

Фото: AP News

Фото: AP News

Фото: AP News

Далее Совет ЕС завершит процесс ратификации, проголосовав квалифицированным большинством голосов. Это голосование состоится 30 января.

Таким образом будет завершено 47-летнее членство Великобритании в Европейском союзе. 73 британских депутата Европарламента покинут свои посты 31 января. До конца года Великобритания будет оставаться в рамках экономических соглашений ЕС, но не будет иметь права голоса в политических вопросах блока.

  • 22 января Палата лордов Великобритании утвердила законопроект о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit).
  • 23 января королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
  • 24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit). В тот же день проект закона о выходе страны из Европейского союза подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Теги: Brexit, Евросоюз, Великобритания

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