Текст резолюции опубликован на сайте Европарламента.
В документе отмечается, что сейчас среда безопасности Европейского Союза является нестабильной, непредсказуемой и уязвимой для внешнего давления. Это связано с деятельностью радикальных террористических групп и смешанной войной, которую ведет в регионе Российская Федерация.
В связи с этим Европарламент признал Россию “самым неизбежным источником угроз”, не отрицая при этом, что в будущем в государстве возможны изменения.
“Россия является самым неизбежным источником гибридных и обычных угроз безопасности для ЕС и его государств-членов и активно стремится подорвать европейское единство, независимость, универсальные ценности и международные нормы. Европаламент утверждает, что, хотя при нынешнем руководстве в Москве никаких изменений в агрессивной политике ожидать не стоит, в более отдаленном будущем возможны позитивные изменения в сторону более демократичной и европейской страны”, — говорится в резолюции.
Исходя из этого Европарламент призывает государства-члены Евросоюза разработать долгосрочную стратегию в отношении России, основываясь на трех столпах — “устрашении, сдерживании и трансформации”.
- В декабре 2019 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Крыма и прекратить оккупацию территории Украины.
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