Европарламент принял резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности, в которой признал Россию "неизбежным источником угроз".

Текст резолюции опубликован на сайте Европарламента.

В документе отмечается, что сейчас среда безопасности Европейского Союза является нестабильной, непредсказуемой и уязвимой для внешнего давления. Это связано с деятельностью радикальных террористических групп и смешанной войной, которую ведет в регионе Российская Федерация.

В связи с этим Европарламент признал Россию “самым неизбежным источником угроз”, не отрицая при этом, что в будущем в государстве возможны изменения.

“Россия является самым неизбежным источником гибридных и обычных угроз безопасности для ЕС и его государств-членов и активно стремится подорвать европейское единство, независимость, универсальные ценности и международные нормы. Европаламент утверждает, что, хотя при нынешнем руководстве в Москве никаких изменений в агрессивной политике ожидать не стоит, в более отдаленном будущем возможны позитивные изменения в сторону более демократичной и европейской страны”, — говорится в резолюции.

Исходя из этого Европарламент призывает государства-члены Евросоюза разработать долгосрочную стратегию в отношении России, основываясь на трех столпах — “устрашении, сдерживании и трансформации”.