Об этом заявила руководитель Европейского центробанка Кристин Лагард во время телефонной конференции с лидерами Европейского Союза, сообщает BloombergQuint.
По словам Лагард, без соответствующей координации действий государств ЕС, в ближайшем будущем можно ожидать сценарий, который “напомнит финансовый кризис 2008 года”.
При этом она подчеркнула, что если Европейскому Союзу удастся успешно противостоять коронавирусу, то экономический шок будет временным.
Также Лагард заявила, что в данный момент центробанк изучает возможные инструменты для того, чтобы смягчить удар на экономику.
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