Об этом сообщает пресс-служба “Европейской солидарности”.

“Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что такие заявления Путина по поводу “исторической принадлежности” Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова”, – сказано в заявлении.

В “Евросолидарности” подчеркнули, что подобное поведение Путина снова доказывает, что с сегодняшним российским режимом договариваться нет смысла, поскольку Путину верить нельзя.

“Гарантией защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, нацеленная на укрепление антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведение ее к стандартам Северноатлантического альянса с дальнейшим приобретением Украиной членства в НАТО”, – говорится в заявлении.