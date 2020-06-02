Народный депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич заявила, что фракция проголосует за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом Зинкевич написала на своей странице в Facebook.

“Грустно видеть, как сейчас некоторые демократические силы, а именно кое-кто из наших партнеров из “Голоса”, накинулись на ЕС. Коллеги, наши враги – это некомпетентность и предательство власти, которая ведет страну к катастрофе”, – заявила она.

Депутат подчеркнула, что к министру Авакову имеется “вагон и маленькая тележка претензий”.

“Но не только к нему. Поэтому в отставку должно уйти так до конца и не сформированное второе правительство Зеленского с зиц-премьером Шмыгалем во главе. Потому что кроме проблем с МВД мы имеем еще полмиллиона потерянных рабочих мест и усугубление экономического кризиса. Отставка правительства означает и отставку министра внутренних дел”, – пояснила она.

По словам Зинкевич, фракция “Европейской Солидарности” уже подготовила проект постановления об отставке правительства, который требует 150 подписей депутатов.

“А по поводу отставки одного министра, достаточно подписи одного депутата, чтобы зарегистрировать постановление по Авакову. Без лишнего шума и нападок на союзников – вносите, мы проголосуем”, – заявила она.

Напомним, что фракция “Европейской Солидарности” приняла решение инициировать отставку всего состава Кабинета Министров Дениса Шмыгаля.