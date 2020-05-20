Парламентская фракция "Европейской Солидарности" обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой включить в повестку дня постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении фракции.

“Уже которую неделю подряд в повестке дня не стоит ни одного законопроекта оппозиции. Мы здесь слышим о создании каких-то ВСК, чтобы подыграть недружественной стране-агрессору, и создавать ВСК, которая точно может разрушить двухпартийную поддержку Украины со стороны нашего стратегического партнера США. Страны, которая в течение этих лет, не только предоставляла Украине техническую, финансовую помощь, помощь в проведении реформ, а также нелетальное оружие. И сейчас это хотят похоронить под политическими криками, в угоду другой стране”, – заявила сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.

По ее словам, при этом в повестку дня не ставят ВСК, которые давно уже прошли комитет, в частности, ВСК по делу Шеремета.

“Мы помним, что по этому делу задержаны ветераны, волонтеры и уже даже “свой полностью генеральный прокурор” Рябошапка признает, что для их задержания не было никаких оснований, что это была политически мотивированное дело, имевшее политическую целесообразность”, – подчеркнула народный депутат.

Также в “Европейской Солидарности” будут настаивать на создании ВСК по вопросам преследования ветеранов и волонтеров.

5 мая Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на продление содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.