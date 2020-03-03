Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Депутаты выразили обеспокоенность ситуацией с падением промышленности, распространением коронавируса, отсрочкой индексации пенсий и другими вопросами.

“Европейская Солидарность” требует созыва внеочередного заседания, на котором среди прочих, будут рассмотрены вопросы индексации пенсий, вопрос отмены антифоповских и антибизнесових законов и вопросы финансирования крымскотатарского телеканала АТR“, — говорится в сообщении.

В “ЕС” также отметили, что упомянутые ими вопросы не будут обсуждаться на внеочередном заседании Рады 4 марта, однако являются важными. Потому депутаты призвали главу парламента “объявить это реально необходимо украинскому обществу внеочередное заседание, или срочно выдать подписные листы для его созыва”.