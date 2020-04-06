Об этом сообщил в Facebook нардеп Владимир Арьев.

“Европейская Солидарность” требует внеочередного заседания Рады для рассмотрения антикризисных законопроектов и выхода руководства ВР из режима политической самоизоляции!”, — написал Арьев.

Нардеп отметил, что заседание должно быть назначено уже на этой неделе, а в повестку дня должны войти “важные для страны вопросы”, а именно:

Принять во втором чтении законопроект о “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”, известный как “антиколомойский” закон.

“Необходимо устранить все препятствия для возобновления сотрудничества с международными финансовыми структурами. Прежде всего должен быть принят в целом закон о банках — несмотря на 13000 поправок, поданных политическими силами, которые хотят организовать дефолт”, — считает Арьев.

Внести изменения в закон “О государственном бюджете на 2020 год”, обусловленные необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.

“Надо внести изменения в бюджет, которые реально поддержат людей и экономику из-за сокращения расходов на функционирование власти и правоохранительных органов — вместо сокращения расходов на образование, культуру и безосновательного урезания бюджетов общин, на которых лежит значительная доля ответственности за борьбу с коронавирусом”, — подчеркнул нардеп.

Как известно, 30 марта Рада не поддержала изменения в госбюджет, которые предусматривали сокращение финансирования культуры, образования, науки и спорта.

Пересмотреть правила карантина, связанного с пандемией COVID-19, и суммы штрафов, предусмотренные за его нарушения.

“Следует внести коррективы в немотивированные карантин и штрафные санкции, например, штрафы в 17 тысяч гривен для пенсионеров за неношение масок в условиях, когда их нет в аптеках, а цена на них в интернет-магазинах — просто заоблачная. Нужные решения, которые помогут привести нормы карантина в соответствие с реалиями Украины и ограничат давление на права и свободы граждан”, — отметил Арьев.