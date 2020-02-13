Об этом проинформировали в пресс-службе политсилы.

Соответствующее решение вынес Шестой апелляционный административный суд.

Дело касалось законности исключения Богдана из списка кандидатов в народные депутаты Украины от БПП в Верховную Раду восьмого созыва.

“Андрей Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе ее членов коллегиальным и демократическим решением съезда. На основании указанного решения Центральная избирательная комиссия приняла постановление об исключении из избирательного списка партии”, – отмечается в сообщении.

В 2018 году Богдан обратился в суд с иском к ЦИК. Он требовал отменить указанное постановление Центризбиркома и признать себя избранным народным депутатом от партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”.

Решением Окружного административного суда Киева от 7 октября 2019 года исковые требования Богдана были удовлетворены частично. Партия не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке.

В итоге апелляция была удовлетворена, а решение Окружного административного суда – отменено. Суд отказал в полном объеме в удовлетворении исковых требований Богдана.

СПРАВКА. Партия “Европейская Солидарность” ранее называлась “Блок Петра Порошенко “Солидарность”. В мае 2019 года на закрытом съезде был проведен ребрендинг, и название партии изменилось.