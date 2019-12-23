Об этом сообщили в пресс-службе партии.
“По предварительным итогам результатов выборов глав ОТГ украинцы поддержали 44 самовыдвиженцев, 23 представителей “Слуги народа”, 4 представителей “Европейской Солидарности”, 3 — “Батькивщины”, 1 — партии “Укроп”, 1 — “Наш край”, — говорится в сообщении.
По информации партии, несколько кандидатов на пост глав ОТО от “ЕС” получили 50 и более процентов поддержки от избирателей. В частности, Валентина Снисаренко (Иосиповская ОТО Кировоградской области) получила 81% поддержки, Василий Совгуть (Рафаловская ОТО Ровенской области) — (63,3% поддержки), и Анатолий Скороход (Алексеевская ОТО Кировоградской области) — 50% поддержки,
- Ранее в “Слуге народа” сообщили, что политсила получила каждый третий мандат на выборах в ОТО 22 декабря.
- В Закарпатской области на местных выборах глав объединенных территориальных общин (ОТО) кандидаты от “Слуги народа” выиграли лишь в двух ОТО из девяти.
- На местных выборах в объединенные территориальные общины (ОТО) в Николаевской области побеждают кандидаты-самовыдвиженцы, “слуги народа” – проиграли.