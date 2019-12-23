По предварительным результатам, партия "Европейская Солидарность" заняла второе место среди политсил на первых выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО).

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

“По предварительным итогам результатов выборов глав ОТГ украинцы поддержали 44 самовыдвиженцев, 23 представителей “Слуги народа”, 4 представителей “Европейской Солидарности”, 3 — “Батькивщины”, 1 — партии “Укроп”, 1 — “Наш край”, — говорится в сообщении.

По информации партии, несколько кандидатов на пост глав ОТО от “ЕС” получили 50 и более процентов поддержки от избирателей. В частности, Валентина Снисаренко (Иосиповская ОТО Кировоградской области) получила 81% поддержки, Василий Совгуть (Рафаловская ОТО Ровенской области) — (63,3% поддержки), и Анатолий Скороход (Алексеевская ОТО Кировоградской области) — 50% поддержки,