Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
Как рассказал вице-президент Европейской комиссии Жозеп Борелль, рекомендации по открытию внешних границ ЕС будут основаны на “скоординированном подходе государств-членов”.
При этом отмечается, что некоторые государства-члены Европейского Союза стремятся поскорее открыть свои границы для туристов из экономических соображений.
Французское агентство AFP сообщает, что Греция анонсировала открытие границ для туристов из Китая, Австралии и Южной Кореи, которые не являются членами Европейского Союза, уже с 15 июня.
Также пандемия коронавируса по-прежнему продолжает свирепствовать в странах Южной Америки, в первую очередь в Бразилии.
- По состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксировано 28 тыс. 381 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 525 новых случаев. В течение суток скончались еще 23 человека. Это антирекорд за все время вспышки в нашей стране.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.