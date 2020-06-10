Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Как рассказал вице-президент Европейской комиссии Жозеп Борелль, рекомендации по открытию внешних границ ЕС будут основаны на “скоординированном подходе государств-членов”.

При этом отмечается, что некоторые государства-члены Европейского Союза стремятся поскорее открыть свои границы для туристов из экономических соображений.

Французское агентство AFP сообщает, что Греция анонсировала открытие границ для туристов из Китая, Австралии и Южной Кореи, которые не являются членами Европейского Союза, уже с 15 июня.

Также пандемия коронавируса по-прежнему продолжает свирепствовать в странах Южной Америки, в первую очередь в Бразилии.