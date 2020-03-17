Европол (полицейская служба Европейского союза) заявила о ликвидации двух группировок, ответственных за кражу миллионов долларов через использование чужих SIM-карт.

Об этом сообщается на сайте Европола.

Преступники обращались к операторам сотовой связи, заявляя, что якобы потеряли SIM-карту. Они настаивали на переведении номера телефона на новую карту. После этого злоумышленники воровали привязанные к номеру телефона учетные записи, фактически похищая чужие личности полностью.

Как правило, эти данные воровали с целью получения крупных сумм в криптовалюте, а также с банковских счетов. Еще один вид применяемого мошенничества – угон дорогих Instagram-аккаунтов.

С целью поимки преступников была организована операция Quinientos Dusim. В ней участвовали

Европейский центр киберпреступности (EC3), Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия Испании.

На прошлой неделе Европол заявил о том, что удалось арестовать участников двух преступных групп, занимавшихся угоном SIM-карт. В частности, в Испании и Румынии были задержаны десятки людей.

В Испании арестовали 12 подозреваемых, которые похитили, приблизительно, около 3 миллионов евро. Все задержанные разного возраста (22 – 52 года) и имеют разное гражданство (испанское, колумбийское, румынское, итальянское). Вероятнее всего, они предприняли более 100 атак и в среднем похищали от 6 до 137 тысяч евро за одну атаку.

Для взлома банковских карт и виртуальных счетов злоумышленники использовали банковские трояны или другие методы. Обманным путем они получали учетные данные онлайн-банкинга жертв, а затем предоставляли поддельные документы провайдеру мобильной связи жертвы и получали дубликат SIM-карты. Это позволяло им получать коды двухфакторной аутентификации от банков и совершать мошеннические переводы на счета денежных мулов в течение одного-двух часов.

Если жертвы замечали, что их пытаются обокрасть, у них не оставалось времени, чтобы пожаловаться или заблокировать карту/телефонный номер.

Еще 14 человек арестовали в Румынии в рамках операции SMART CASH. Эти злоумышленники из разных городов страны в начале 2019 года опустошили несколько банковских счетов в Австрии.

Они точно также похищали учетные данные, входили в приложения мобильного банкинга пользователей для совершения транзакций, которые затем подтверждались одноразовыми паролями, отправленными по SMS. Таким образом они украли около 500 тысяч евро.

Оба эти дела были переданы в Европейский центр киберпреступности (EC3) в связи с требованием проведения следственных мероприятий через границы.