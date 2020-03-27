В связи с пандемией COVID-19 в Европе участились случаи киберпреступлений, мошенничества, продажи контрафакта и краж.

Об этом идет речь в новом отчете Европола, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, правительства активизируют все усилия для борьбы с глобальным распространением коронавируса. В то же время злоумышленники, пользуясь ситуацией, адаптируют старые и создают новые преступные схемы, пользуясь страхом и паникой среди населения, высоким спросом на отдельные товары (средства защиты, фармпродукцию), снижением мобильности граждан и тем, что многие перешли дистанционную работу.

По данным Европола сейчас наблюдается особая активность злоумышленников в таких 4 направлениях, как киберпреступления, мошенничество, продаже контрафакта и кражах.

Киберпреступления

В ведомстве отметили, что в связи с кризисом из-за COVID-19 увеличилось количество кибератак, в частности, на объекты социальной инженерии.

“Преступники использовали кризис COVID-19 для проведения атак на объекты социальной инженерии, связанных с пандемией, для распространения различных пакетов вредоносных программ. Киберпреступники также, вероятно, будут стремиться использовать все большее число векторов атак, поскольку все больше работодателей вводят дистанционную работу и разрешают подключения к системам своих организаций”, — говорится в отчете.

В качестве примера в ведомстве привели недавний инцидент в университетской больнице Брно (Чехия). Из-за кибератаки медикам пришлось закрыть свою IT-сеть, отменить запланированные операции и перенаправить новых пациентов с острыми заболеваниями в ближайшую больницу.

Мошенничество

Правоохранители также отметили, что преступники очень быстро адаптировали известные схемы мошенничества, в том числе телефонного, чтобы извлечь выгоду из опасений и страхов жертв во время кризиса.

“Можно ожидать, что в ближайшие недели появится большое количество новых или адаптированных схем мошенничества”, — добавили в Европоле.

Например, накануне мошенники обманным путем выманили у сингапурской компании предоплату в 6,6 млн евро за спиртосодержащие гели и маски FFP3. Товар так и не был получен.

Продажа контрафактной продукции

По информации Европола, с начала кризиса количество случаев продажи контрафактной медицинской и санитарно-гигиенической продукции, а также средств индивидуальной защиты и контрафактной фармацевтической продукции увеличилось в разы.

Только с 3 по 10 марта правоохранители изъяли более 34 тысяч поддельных хирургических масок. Правоохранители предупреждают, что количество таких инцидентов будет расти.

Кражи

Европол отметили, что преступники адаптировали к текущей ситуации и различные типы схем, связанных с кражами. В частности, участились случаи краж в магазинах и медицинских учреждения.

Также выросло количество инцидентов, когда преступники проникают в дома жертвы, представляясь медиками.

“Несколько государств-членов ЕС сообщили о схожем образе действия для кражи. Преступники получают доступ к частным домам, выдавая себя за медицинский персонал, предоставляющий информационные материалы или средства гигиены, или проводя “тест на коронавирус”, — подчеркнули в ведомстве.