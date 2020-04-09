Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

По данным газеты документ уже обсуждали в Брюсселе на уровне еврокомиссаров, а после Пасхи (католическая Пасха празднуется 12 апреля) он может быть представлен публично.

Согласно рекомендациям, страны Евросоюза самостоятельно будут определять сроки завершения ограничительных мер. При этом Еврокомиссия призывает выработать единые критерии и тесно координировать действия.

В Еврокомиссии подчеркнули, что любое ослабление ограничений на передвижения неизбежно повлечет увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом, поэтому в Брюсселе призывают выполнить два условия: замедлить темпы распространения COVID-19 и обеспечить достаточно мест в больницах.

Ограничения будут сниматься в обратном порядке: сначала на местах, затем на национальном уровне. При этом между такими шагами предлагается соблюдать дистанцию, например, в один месяц: возвращение к нормальной жизни не должно обернуться новой волной заболеваний.

Некоторые ограничения сохранятся более продолжительное время. Дольше всего — в отношении тех, кто наиболее подвержен риску.

Школы могут быть вновь открыты, при условии что дети будут соблюдать дистанцию. Для этого, вероятно, число детей в каждом классе придется уменьшить. Раньше других вернутся к работе предприятия, чье функционирование важно для экономик стран.

Кафе и магазины даже после открытия должны будут следить за соблюдением дистанции между клиентами. Снятие запрета на проведение массовых мероприятий, например фестивалей, должно быть отложено на более позднее время.