Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

“С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии/Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения”, – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что сделка вступит в силу в полночь 2020 года по центральноевропейскому времени.

Также сообщается, что после Brexit начнется переходной период, который должен продлиться до конца 2020-го года.

На протяжении переходного периода Великобритания может применять законы Европейского союза, однако, больше не будет иметь представления в его институтах.

Переходный период можно будет продлить единожды на срок до одного или двух лет по соглашению обеих сторон до 1 июля 2020 года.