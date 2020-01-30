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Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit

Европейский союз окончательно утвердил сделку по выходу Великобритании.

Четверг, 30 января 2020, 16:14

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

“С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии/Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения”, – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что сделка вступит в силу в полночь 2020 года по центральноевропейскому времени.

Также сообщается, что после Brexit начнется переходной период, который должен продлиться до конца 2020-го года.

На протяжении переходного периода Великобритания может применять законы Европейского союза, однако, больше не будет иметь представления в его институтах.

Переходный период можно будет продлить единожды на срок до одного или двух лет по соглашению обеих сторон до 1 июля 2020 года.

  • 22 января Палата лордов Великобритании утвердила законопроект о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit).
  • 23 января королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
  • 24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit). В тот же день проект закона о выходе страны из Европейского союза подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Теги: Brexit, Великобритания, Европейский Союз

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