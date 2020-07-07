Евросоюз предоставил Украине транш в размере 11,5 млн евро на поддержку развития системы государственного управления и для повышения ее эффективности и устойчивости во время пандемии.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства Евросоюза.

“Реформа государственного управления является одной из ключевых реформ, проводимых в Украине, и Европейский Союз продолжает поддерживать соответствующие усилия путем распространения знаний, лучших практик и предоставления существенной финансовой помощи. Сейчас как никогда важно обеспечить соблюдение основных принципов публичного управления, подотчетности и прозрачности для получения и укрепления доверия граждан и бизнеса к государственным институтам и тем самым способствовать более быстрому восстановлению после тяжелого кризиса в сферах здоровья и экономики”, – отметил председатель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Это часть общей суммы в 90 миллионов евро, которые Украина получает в рамках программы бюджетной поддержки на реформирование государственного управления на 2016-2021 годы.

Для получения транша в Украине должен наблюдаться прогресс в реформировании государственного управления: улучшение взаимодействия между государственными реестрами и предоставления государственных услуг с введением и использованием цифровых технологий. Также должны обновляться кадры, в стране должны внедрить информационную систему управления персоналом.

“ЕС продолжает следить за соответствием последних законодательных изменений в этой сфере и прозрачностью упрощенного набора на должности государственной службы в условиях нынешнего кризиса”, – говорится в сообщении.