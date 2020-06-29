Совет Европейского союза продлил еще на полгода санкции в отношении Российской Федерации, связанные с дестабилизирующими действиями против Украины.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В понедельник, 29 июня, Совет принял решение продлить санкции в отношении некоторых секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев — до 31 января 2021 года. Отмечается, что решение связано с оценкой выполнения Россией минских соглашений.

“Учитывая, что полная реализация еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России”, — говорится в сообщении.

Ограничительные меры, действие которых было продлено, была введены еще в 2014 году в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

“Санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрещают формы финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу военной техники и устанавливают запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях или использоваться военными конечными пользователями в России. Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче нефти”, — объяснили в Совете Европы.