Европейский союз создает гарантийный фонд COVID-19 на 25 млрд евро, который позволит увеличить объем финансовой поддержки европейских компаний во время пандемии.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского инвестиционного банка.

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) поддержал идею создания европейского гарантийного фонда COVID-19 на 25 млрд евро. Он будет официально учрежден, как только государства-члены, на которые приходится не менее 60% капитала ЕИБ, примут необходимые обязательства.

Благодаря этому фонду ЕИБ расширить свою поддержку европейским компаниям, которые нуждаются в помощи в связи с пандемией COVID-19, до дополнительных 200 млрд евро. Акцент будет сделан на помощи малым и средним предприятиям.

Средства будут направлены тем компаниям, которые будут отобраны ЕИБ совместно с центральными банками стран-членов ЕС.

“Чтобы устранить последствия пандемии на всех затронутых рынках и в секторах, группа ЕИБ развернет широкий ассортимент продуктов. Группа ЕИБ и ее партнеры позаботятся о том, чтобы ассортимент продуктов, поддерживаемых фондом, отвечал потребностям рынка и требованиям реагирования на кризис. Группа ЕИБ будет внедрять фонд в консультации с экспертами в национальных органах власти, в том числе в центральных банках, для определения наиболее актуальных потребностей”, — отметили в ЕИБ.

Источником финансирования фонда станут взнос всех 27 государств-членов ЕС. Также он будет открыт для взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС.