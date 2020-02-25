Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
Речь идет о сумме в 232 млн евро. Часть средств будет выделена сразу различным секторам, остальное – в ближайшие месяцы.
“Поскольку количество случаев заражения продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где бы то ни было, международное сообщество должно работать вместе, и Европа должна играть ведущую роль”, – подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Пакет помощи в 232 млн евро предусматривает выделение:
• 114 млн евро для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в частности, для глобального плана готовности и реагирования (речь идет о готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в странах, в которых системы здравоохранения слабы и устойчивость которых ограничена);
• 15 миллионов евро для Африки, в том числе Институту Пастера в Дакаре на организацию быстрой диагностики и эпидемиологического надзора;
• 100 миллионов евро на исследования, связанные с диагностикой, терапией и профилактикой (из них 90 миллионов – на государственно-частное партнерство с фармацевтической промышленностью в поисках вакцины и 10 миллионов – на исследовательские проекты по эпидемиологии, диагностике, терапии);
• 3 млн евро – Механизму гражданской защиты ЕС для оплаты рейсов по репатриации граждан Евросоюза из Уханя.
“Наш новый пакет помощи поддержит Всемирную организацию здравоохранения и будет направлен на финансирование, чтобы страны с более слабыми системами здравоохранения не остались в стороне. Наша цель – сдержать вспышку на глобальном уровне”, – подчеркнул комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
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