Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте Еврокомиссии.

Так, Комиссия предлагает пакет макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро для поддержки десяти стран.

Это: Албания (180 млн евро), Босния и Герцеговина (250 млн евро), Грузия (150 млн евро), Королевство Иордания (200 млн евро), Косово (100 млн евро), Республика Молдова (100 млн евро), Черногория (60 млн евро), Северная Македония (160 млн евро), Тунис (600 млн евро) и Украина (1,2 миллиарда евро).

“Комиссия одобрила предложение о пакете макрофинансовой помощи на сумму 3 млрд евро для десяти партнеров по расширению и соседству (страны, которые входят в политику расширения и соседства, – ред.), чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса… Это является важной демонстрацией солидарности ЕС с этими странами во время беспрецедентного кризиса”, – подчеркивается в сообщении.

Как отметил исполнительный вице-президент ЕК по вопросам экономики Валдис Домбровскис, “кризисные программы” помогут 10 странам обеспечить макроэкономическую стабильность и защитить своих людей и компании во время кризиса”.

В Еврокомиссии уточнили, что денежные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на “очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании”.

“Вместе с поддержкой Международного валютного фонда эти фонды могут способствовать укреплению макроэкономической стабильности и созданию пространства для распределения ресурсов на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса”, – говорится в сообщении.

Предложение Еврокомиссии теперь должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом ЕС.

“После принятия предложения Комиссия готова выплатить первый взнос как можно скорее… Второй транш может быть выплачен в четвертом квартале 2020 года или в первой половине 2021 года при условии своевременного осуществления прилагаемых мер”, – говорится в сообщении.

СПРАВКА. В рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014 – 2019 годах уже были реализованы четыре программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС, в рамках которых Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,31 млрд евро.