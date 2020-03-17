Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Сегодня, 17 марта, члены Европейского Совета провели видеоконференцию по COVID 19, по итогам которой лидеры ЕС одобрили ряд предложения Комиссией по управлению границами. Эти предложения касались ограничений и норм, которые ЕС может предпринять для того, чтобы сдерживать распространение коронавируса.

В частности, было принято решение временно ограничить “незначительные поездки” в ЕС на 30 дней.

“Чтобы ограничить распространение вируса в глобальном масштабе, мы согласились укрепить наши внешние границы, применяя скоординированное временное ограничение незначительных поездок в ЕС на период 30 дней на основе подхода, предложенного Комиссией”, — сказал Шарль Мишель.

Какие именно “незначительные” поездки имеются в виду, а также с какого момента указанное ограничение начнет действовать на данный момент не сообщается.

Что касается граждан ЕС, которые находятся за пределами еврозоны, они будут эвакуированы.

“Мы обязались координировать действия наших посольств и делегаций ЕС в третьих странах. Высокий представитель и Европейская служба внешних действий окажут поддержку в этом отношении. Мы будем совместно организовывать репатриацию граждан ЕС, где это необходимо и возможно, и будем использовать механизм гражданской защиты Союза. Дополнительное финансирование ЕС для таких совместных операций будет мобилизовано”, — добавил Мишель.

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