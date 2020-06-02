Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко.

По ее словам, фракция запросила подписные листы для сбора подписей за отставку Правительства, однако пока что данная инициатива блокируется.

“Европейская Солидарность” выступила с инициативой отставки всего правительства Зеленского. Всех министров, которые несут коллективную ответственность за провалы во всех сферах. Мы, согласно регламенту, направили соответствующее письмо на председателя Верховной Рады, господина Разумкова, с требованием немедленно предоставить нам подписные листы для сбора подписей. Пока наша инициатива блокируется, и листы мы не получили. Призываем коллег из других фракций немедленно присоединиться к нашим требованиям и обратиться к руководству ВР за подписными листами. И поставить подписи. Иначе мы воспримем это как подыгрывание, игру в поддавки с Зеленским и его правительством, всеми его министрами”, – отметила Геращенко.

Она напомнила, что все фракции, кроме “ЕС”, голосовали “за тех или иных министров этого правительства, силовиков, СБУ или прокурора”, в результате чего взяли на себя ответственность за их деятельность.

“Поэтому наша позиция следующая: это правительство должно уйти в полном составе. Мы начали сбор подписей”, – добавила Геращенко.

Ранее сегодня сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Артур Герасимов, выступая с трибуны ВР, заявил, что политсила инициирует выражение недоверия правительству.

“Рекордный дефицит бюджета, тотальное падение промышленности и остановка блоков АЭС в энергетике – все это началось задолго до эпидемии. А так называемая программа действий Правительства? А ложь о 500 тыс. новых рабочих мест? Все эти провалы свидетельствуют, что второе правительство Зеленского только углубляет кризис, который начало первое правительство Зеленского. Именно поэтому “Европейская Солидарность” инициирует выражение недоверия всему правительству”, – заявил он.