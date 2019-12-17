Фракция "Европейской Солидарности" инициировала создание в Верховной Раде временной следственной комиссии для контроля над расследованием убийства Павла Шеремета.

Об этом сообщила в Facebook депутат от “ЕС” Ирина Фриз.

“Сегодня Фракция Европейская Солидарность инициировала создание Временной следственной комиссии Верховной Рада Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета”, — написала она, прикрепив к посту фото соответствующего постановления.

Фриз отметила, что все трое фигурантов дела, которым накануне были вручены подозрения и избраны меры пресечения, являются волонтерами и участниками Операции объединенных сил на Донбассе, а само производство является общественно-резонансным и должно быть расследовано объективно и беспристрастно.

“Очевидно в этой общественно-резонансном деле является соблюдение беспристрастности и объективности. Основополагающим является также не нарушение принципа презумпции невиновности, гарантированного ст. 62-63 Конституции Украины, ст. 17 УПК Украины, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод”, — додала вона.

Также Фриз назвала происходящее “давлением на ветеранов и волонтерское движение” и подчеркнула важность создания ВСК для расследования этого дела.

“К сожалению, оказания давления на ветеранский и волонтерское движение Украины стало уже характерной чертой 2019 и ярким эхом “режима Януковича”. Именно поэтому, мы после создания ВСК выполним свою прямую обязанность народных избранников и сделаем все возможное, чтобы это дело не превратилась в разрушение прав и свобод!”, — подытожила нардеп.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: военная медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и военный Андрей Антоненко, а также военные Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

Накануне была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Также суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.