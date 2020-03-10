Соответствующее заявление обнародовано на сайте “Европейской Солидарности”.
Как сообщалось ранее, 10 марта Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Софии Федыне (“Европейская Солидарность”) меру пресечения в виде личного обязательства. Так, Федына должна являться по требованию к следователю, прокурору, судьи, информировать следователя, прокурора, суд об изменении места жительства, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда.
По мнению нардепов “ЕС”, делом Федыны власть пытается “отвлечь внимание общества от своих провалов во внутренней и внешней политике, в кадровой, экономической и социальной сферах, и скрывает собственную некомпетентность”.
В “ЕС” считают, что уголовное дело против Софии Федыны — это “наглядная иллюстрация того, что снятие депутатской неприкосновенности в “турборежиме” нужно было исключительно для выборочного правосудия”. Ведь, по их мнению, “правоохранители не реагируют на факты злоупотреблений властью, депутатами фракции “Слуга народа”.
Кроме того, в “ЕС” обвинили власть Президента Владимира Зеленского в препятствовании международной деятельности народных депутатов.
“Выбрав меру пресечения Софии Федыне в виде запрета выезжать за границу без согласования следователей, власть пытается ограничить ее партийную, политическую и международную деятельность. Подчеркиваем, что не впервые власти препятствуют международной деятельности представителей “Европейской Солидарности”, в том числе — деятельности пятого Президента Петра Порошенко”, — говорится в заявлении “ЕС”.
В связи с этим нардепы призвали “Зеленского и его “карманных” прокуроров отказаться от преследования оппозиции по политически мотивированным делам”.
- Напомним, Софии Федыне вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому “в связи с его государственной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).
- 26 октября прошлого года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федына раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами. “Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федына.