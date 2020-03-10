Соответствующее заявление обнародовано на сайте “Европейской Солидарности”.

Как сообщалось ранее, 10 марта Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Софии Федыне (“Европейская Солидарность”) меру пресечения в виде личного обязательства. Так, Федына должна являться по требованию к следователю, прокурору, судьи, информировать следователя, прокурора, суд об изменении места жительства, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда.

По мнению нардепов “ЕС”, делом Федыны власть пытается “отвлечь внимание общества от своих провалов во внутренней и внешней политике, в кадровой, экономической и социальной сферах, и скрывает собственную некомпетентность”.

В “ЕС” считают, что уголовное дело против Софии Федыны — это “наглядная иллюстрация того, что снятие депутатской неприкосновенности в “турборежиме” нужно было исключительно для выборочного правосудия”. Ведь, по их мнению, “правоохранители не реагируют на факты злоупотреблений властью, депутатами фракции “Слуга народа”.

Кроме того, в “ЕС” обвинили власть Президента Владимира Зеленского в препятствовании международной деятельности народных депутатов.

“Выбрав меру пресечения Софии Федыне в виде запрета выезжать за границу без согласования следователей, власть пытается ограничить ее партийную, политическую и международную деятельность. Подчеркиваем, что не впервые власти препятствуют международной деятельности представителей “Европейской Солидарности”, в том числе — деятельности пятого Президента Петра Порошенко”, — говорится в заявлении “ЕС”.

В связи с этим нардепы призвали “Зеленского и его “карманных” прокуроров отказаться от преследования оппозиции по политически мотивированным делам”.